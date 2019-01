Kriminalität Mayer: straffällige Asylbewerber verwirken Gastrecht Nach den Prügelangriffen von Asylsuchenden im bayerischen Amberg hat Staatssekretär Stephan Mayer die Absicht des Bundesinnenministeriums bekräftigt, schärfere Abschieberegeln durchzusetzen. Derartige brutale körperliche Übergriffe und Gewaltexzesse seien sehr ernst zu nehmen, nicht hinnehmbar und müssten unnachgiebig verfolgt werden, sagte der CSU-Politiker der „Passauer Neuen Presse“ (Donnerstag). „Wer als Asylbewerber straffällig wird, insbesondere wenn er sich Straftaten gegen Leib und Leben, gegen das Eigentum oder die sexuelle Selbstbestimmung zuschulden kommen lässt, hat sein Gastrecht verwirkt und muss Deutschland umgehend verlassen.“

Merken

Mail an die Redaktion Stephan Mayer (CSU), Staatssekretär für Inneres, Bau und Heimat, spricht im Deutschen Bundestag. Foto: Bernd von Jutrczenka/Archiv

Passau.Vier junge Männer aus Afghanistan und dem Iran sollen den Behörden zufolge am Samstagabend in der oberpfälzischen Stadt Amberg zwölf Passanten attackiert und verletzt haben, die meisten leicht.

Sein Ministerium werde einen Vorschlag vorlegen, „wie wir die Regelungen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht weiter verbessern und verschärfen“, sagte Mayer. Vor allem die Regelungen zur Anordnung des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft müssten effektiver gestaltet werden können. Die jüngsten Erfahrungen hätten gezeigt, dass es schwer sei, ausreisepflichtige Personen abzuschieben, wenn sie sich nicht zuvor in Abschiebehaft befänden.

Vor Mayer hatte bereits Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Vorschläge für schärfere Abschieberegeln angekündigt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wies am Mittwoch darauf hin, dass aktuell die Abschiebung in keinem der Fälle rechtlich möglich sei. „Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um das zu ändern.“ Die beschuldigten Asylsuchenden im Alter von 17 bis 19 Jahren sitzen in verschiedenen Gefängnissen in Untersuchungshaft - vor allem wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung.