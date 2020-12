Anzeige

Schulen „Mebis“-Ärger: Haussegen hängt schief Wegen der Probleme bei Bayerns digitaler Lernplattform Mebis kriselt es in der Koalition von CSU und Freien Wählern.

München.Der Chef der Landtagsfraktion der Freien Wähler, Florian Streibl, bezeichnete am Donnerstag die Kritik von Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) als unfair und unpassend, die Aussagen zeugten von „mangelndem Verständnis“. Er forderte die CSU auf, die Schärfe aus der Debatte zu nehmen.

„In einer Koalition arbeitet man zusammen und stellt sich keine gegenseitigen Ultimaten oder verteilt Schuldzuweisungen“, sagte Streibl.

Rückendeckung im August

Darauf hätten die Freien Wähler im August, als Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) wegen der Corona-Test-Pannen schwer unter öffentlichem Beschuss standen, „selbstverständlich verzichtet“.

Streibl nahm zudem den im Zentrum der Kritik stehenden Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) in Schutz: Vor Piazolo habe die CSU mehr als sechzig Jahre lang ununterbrochen die Verantwortung für das Bildungsministerium gehabt. „Damit trägt auch sie eine erhebliche Mitverantwortung für die nun zutage tretenden Defizite bei der Digitalisierung des bayerischen Bildungswesens.“

Dinge werden schön geredet

Die Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten: „Anstatt die Probleme zu lösen, rede man die Dinge schön“, hieß es aus Regierungskreisen. Streibls Kritik sei ein „Zeugnis der Hilflosigkeit“, welches „nur noch ratloses Kopfschütteln“ hervorrufe.

Streibls Kritik geht zurück auf eine Forderung Herrmanns von diesem Mittwoch. Darin hatte er - wie am Montag auch Söder in seiner Rede im Landtag - erklärt, dass das Kultusministerium bis zum Ende der Weihnachtsferien am 10. Januar alle Störungen an der Lernplattform abzustellen habe.