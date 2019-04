Ehrung Medaille für mutigen Lebensretter Für die Rettung eines schwerverletzten Motorradfahrers aus dem Fluss Regen wurde Christoph Brock aus Hemau ausgezeichnet.

Merken

Mail an die Redaktion Für eine Lebensrettung hat Christoph Brock am 11. April die Bayerische Rettungsmedaille erhalten. Foto: Luise Selle

Hemau.Der Fahrer des Kraftrades war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und wurde in den Fluss Regen geschleudert.

Brock hatte sofort angehalten und war in den Fluss gesprungen, um den schwerverletzten Motorradfahrer aus dem Wasser zu holen. Der Motorradfahrer habe Christoph Brock zu verdanken, dass dieser seinen schweren Unfall überlebt habe, sagte Axel Bartelt, Regierungspräsident der Oberpfalz, in seiner Rede. Da der Lebensretter den Aushändigungstermin durch den Ministerpräsidenten, Dr. Markus Söder, in München nicht wahrnehmen konnte, wurde ihm die Medaille in Regensburg bei der Verleihung der Pflegemedaillen und Anerkennungsurkunden durch Bartelt überreicht.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis Regensburg lesen Sie hier.