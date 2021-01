Anzeige

Fussball Medien: Leipzig-Talent Borkowski vor Leihe nach Nürnberg Dennis Borkowski steht vor einer Leihe von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zum 1.

Leipzigs Spieler Dennis Borkowski am Ball. Foto: Jan Woitas/dpa/Archivbild

Leipzig.FC Nürnberg. Das berichten mehrere Medien am Donnerstag übereinstimmend. Demnach soll das 19 Jahre alte Sturmtalent bis Juni 2022 auf Leihbasis nach Franken wechseln. Borkowski ist aktueller U19-Nationalspieler Deutschlands und kam in dieser Saison zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga gegen Bremen und Köln.

In Nürnberg spielt bereits der ebenfalls bis Sommer 2022 geliehene Leipziger Mittelfeldspieler Tom Krauß. Trainer Robert Klauß war Ende Juli von RB nach Nürnberg gewechselt.

