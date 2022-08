Transfer Medien: Münchner Stürmer Zirkzee wechselt nach Bologna Stürmer Joshua Zirkzee wechselt offenbar vom FC Bayern München zum italienischen Erstligisten FC Bologna. Wie Sky Sport News und die „Bild“ am Donnerstag berichteten, sollen die Münchner eine Ablösesumme von rund 8,5 Millionen Euro erhalten. Damit hätte der deutsche Meister in dieser Transferperiode mehr als 100 Millionen Euro durch Spielerverkäufe eingenommen.

dpa

Mail an die Redaktion Münchens Joshua Zirkzee bejubelt sein Tor zum 1:0. Foto: Matthias Balk/Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Zirkzee soll in Bologna einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Die Münchner sollen aber an einem möglichen Weiterverkauf zu 50 Prozent beteiligt werden und besitzen demnach auch ein Rückkaufsrecht.

Zirkzee war in der vergangenen Saison von den Bayern an den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht ausgeliehen gewesen. Für eine Weiterverpflichtung war der Niederländer, der in München noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023 besaß, aber zu teuer. In seiner Zeit bei Anderlecht erzielte er in 47 Spielen 18 Treffer und legte 13 Tore vor.