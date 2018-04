Unfälle

Medien nach Bus-Unfall: Passagiere angeschnallt

Nach dem Unfall mit einem belgischen Reisebus auf der Autobahn 3 in Unterfranken laufen auch über die Osterfeiertage die Ermittlungen weiter. Zum Sachstand konnte die Polizei am Sonntag jedoch keine neuen Erkenntnisse mitteilen. Dies werde sich vermutlich auch in den nächsten Tagen nicht ändern, sagte ein Sprecher auf Anfrage.