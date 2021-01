Anzeige

Prozesse Medien: Strauß-Double klagt gegen Maske Helmut Schleich wurde in der Rolle als CSU-Übervater bekannt. Laut Medien will der Kabarettist die FFP2-Pflicht kippen.

Helmut Schleich 2015, bei der Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises: Laut Medienberichten klagt der Künstler gegen die FFP2-Maskenpflicht. Foto: Tobias Hase/picture alliance / dpa

München.Helmut Schleich hat laut Medienberichten eine Klage beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) eingereicht. „Die FFP2-Masken gelten selbst nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts für den Privatgebrauch grundsätzlich als nicht geeignet“, sagte er.

Anwalt sieht fehlende Rechtsgrundlage

„Wie sollen denn Herr Müller und Frau Meier die Masken sachgerecht aufsetzen? Hier ist die bayerische Staatsregierung eindeutig über das Ziel hinausgeschossen“,.wird der Kabarettist zitiert. Die „Bild“ beruft sich auch auf Schleichs Anwalt Mario Bögelein: „Das Infektionsschutzgesetz enthält keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Anordnung der FFP2-Maskenpflicht“, sagte er demnach.

Nach Angaben eines VGH-Sprechers liegen dem Gerichtshof derzeit schon fünf Eilanträge vor, die vorsieht, dass in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften in Bayern zum Schutz vor Corona-Infektionen FFP2-Masken getragen werden müssen. Alltagsmasken oder ein Schal als Mund-Nase-Bedeckung reichen nicht mehr aus. Ob einer dieser Anträge kommt, wollte der Sprecher weder bestätigen noch dementieren.

Wie lange es dauert, bis über die Anträge entschieden wird, sei noch unklar. „Der Senat versucht, das prioritär zu behandeln.“ Auch gegen das Verbot, sich bei einer Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen weiter als 15 Kilometer von seinem Wohnort zu entfernen, liegen Klagen beim VGH vor.