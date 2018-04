Auszeichnung Medienpreis für Lokalsportler der MZ Thorsten Drenkard erhält für seine Schiedsrichter-Serie den Veltins-Lokalsport-Preis 2018. Der Sport ist schon immer seins.

Von Eva Gaupp

Mail an die Redaktion Die lautstarke Vuvuzela auf dem Schreibtisch von Thorsten Drenkard stammt noch von der Fußball-WM in Südafrika 2010. Foto: Gaupp

Neumarkt.Wenn er singt, ist alles gut. Dann ist der Lokalsportler in der Neumarkter Redaktion der Mittelbayerischen im Flow. Wenn aber lautes Trampeln aus seinem Büro dringt, wissen die Kollegen, dass ein Ansprechpartner nicht zu erreichen ist oder irgendetwas nicht nach Wunsch läuft. Thorsten Drenkard brennt für seinen Beruf und geht ihm leidenschaftlich nach.

Drenkard wollte das Schiriwesen aus anderer Perspektive beleuchten

Als der 40-Jährige die Nachricht erhielt, dass seine Themenwoche über Schiedsrichter mit dem 1. Platz in der Kategorie WORT des Veltins-Lokalsport-Preises 2018 ausgezeichnet wird, war es jedoch erst mal ganz still. „Das ist eine schöne Anerkennung für die tägliche Arbeit“, freut sich der Nürnberger. Für das Thema habe er sich entschieden, weil er wissen wollte, warum jemand Schiedsrichter wird, was das für Menschen sind, die sich Woche für Woche nicht selten harter Kritik oder gar Beschimpfungen aussetzen. „Wenn über sie berichtet wird, dann ist es meist eher negativ.“ Thorsten Drenkard wollte deshalb das Schiedsrichterwesen aus einer anderen Perspektive beleuchten, hinter die Kulissen blicken, die Ausbildung erklären, in einem Quiz konnten Leser ihr Regelwissen testen.

Und es kamen natürlich Schiedsrichter – und Schiedsrichterinnen – zu Wort. „Bei meinen Gesprächen und Recherchen habe ich festgestellt, dass die meisten aus Liebe zum Fußball Schiedsrichter geworden sind. Das war schön zu sehen.“

Der Mix der Sportarten macht’s aus

Fußball spielt bekanntlich eine Hauptrolle im Lokalsport. Dem 40-Jährigen ist jedoch ein breiter Sportarten-Mix von Schach über Kegeln bis zu Boxen und Reiten wichtig. „Das Wichtigste ist, dass man die Menschen ernst nimmt – egal, in welcher Spielklasse und wie erfolgreich jemand spielt.“

Sport habe ihn schon immer begeistert. Und genau das gefalle ihm an seiner Arbeit: dass jeder Sportler mit Leidenschaft und Herzblut seinem Hobby nachgehe, „so wie ich auch meiner Arbeit“, fügt er an. Deshalb begleite er sehr gerne Wettkämpfe und berichte darüber – in Wort und Bild sowie in Videos, weil gerade im Sport oft Bilder mehr sagten als 150 Zeilen.

Fußball hat der Lokalsportler selbst als Jugendlicher zehn Jahre lang bei der damaligen Spielvereinigung Fürth gespielt. Und bis vor kurzem Eishockey. Seit zwei Monaten jedoch gehört jede freie Minute Töchterchen Frida.

Nach dem Abitur studierte Thorsten Drenkard zunächst Neue deutsche Literaturgeschichte und Englisch. Doch als freier Mitarbeiter bei Tageszeitungen und dem Fußballfachmagazin kicker hatte er schnell gemerkt, dass er Journalist werden will. So begann er ein Volontariat bei der Mittelbayerischen, seit zehn Jahren ist der Franke in Neumarkt und seit eineinhalb Jahren verantwortet er dort den Lokalsport.

Preis und Serie Auszeichnung: Mit dem Veltins-Lokalsport-Preis werden innovative Text- und Fotobeiträge ausgezeichnet, die dazu führen, die Qualität und Attraktivität der Lokalsportberichterstattung in der Tageszeitung zu steigern. Die Preisverleihung findet am 17. April in Berlin im Zuge des Kongresses Deutscher Lokalzeitungen statt.

Veröffentlichung: Die Artikel der sechsteiligen Schiedsrichter-Themenwoche, erschienen im Dezember 2017, diese können Sie unter www.mittelbayerische.de/schiedsrichter nachlesen.

