Würdigung Medienpreis für MZ-Journalistin Katharina Eichinger wurde für ihre Reportage mit dem 3. Preis des Dr.-Georg-Schreiber-Medienpreises der AOK ausgezeichnet.

Regensburg.Auf den Mund gefallen ist Katharina Eichinger eigentlich nicht. Doch als die 25-Jährige die Nachricht erhielt, dass ihr der mit 2000 Euro dotierte 3. Preis des Dr.-Georg-Schreiber-Medienpreises der AOK zugesprochen wurde, da herrschte für ein paar Momente doch Funkstille. Doch bald fand sie ihre Sprache wieder: „Das ist einfach super. Ich freue mich riesig über die Auszeichnung.“

Die gebürtige Neumarkterin begann nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre und der Politikwissenschaft im Februar 2016 ihr Volontariat bei der Mittelbayerischen. In ihrer Zeit in der Regensburger Lokalredaktion hat sie die Reportage geschrieben, also während des durchaus hektischen Alltags. Der Preis wird an Nachwuchsjournalisten verliehen, deren Arbeiten, „auf vorbildliche Weise dazu beitragen, sowohl die Berichterstattung im Bereich Gesundheit und Soziales zu optimieren, als auch die Rezipienten zu animieren, sich mit sozialen und gesundheitspolitischen Themen auseinanderzusetzen“, wie es in der Ausschreibung der AOK heißt.

Die Nachwuchsjournalistin – seit sieben Wochen Redakteurin in unserem Medienhaus – hat sich schon früh in ihrem Leben mit dem Thema Organspende auseinandergesetzt. Im Gespräch mit Mitgliedern einer Selbsthilfegruppe wurde sie zusätzlich für die vielfältigen Probleme mit denen Menschen, die auf eine Organspende angewiesen sind, konfrontiert sind, sensibilisiert. Einfühlsam schildert Katharina Eichinger in ihrer Reportage „Organspende – banges Warten zwischen Tod und Hoffnung“ das Leben von zwei Frauen aus Zeitlarn und Bad Abbach. Die eine spendet ihrem Mann, der auf die Dialyse angewiesen war, eine Niere; die andere Frau ist selbst Organempfängerin.

Der Preis ist für die 25-Jährige Motivation und Ansporn: Sie wollte schon früh im Journalismus arbeiten und sieht sich in ihrer Berufswahl und Arbeit zusätzlich bestätigt. Sie will auch weiterhin das tun, was ihr am meisten Spaß macht: mit Menschen in Kontakt kommen, mit ihnen reden, zuhören, über ihre Sorgen und Freuden schreiben.

Die Preisverleihung ist am 18. Mai in München.