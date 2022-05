Augsburg Mehr als 100 Einbrüche: Polizei sucht nach Verdächtigem

Wegen mehr als 100 Einbrüchen in und um Augsburg sucht die Polizei unter Auslobung einer Belohnung nach einem Verdächtigen. Der von einer Überwachungskamera aufgenommene, bislang aber nicht identifizierte Mann habe in den vergangenen Jahren unter anderem aus Gaststätten, Vereinsheimen und Verkaufsbuden Geld und Waren im Wert von insgesamt mehreren Zehntausend Euro gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem sei ein Sachschaden im „niedrigen sechsstelligen Eurobereich“ entstanden.

dpa