Sicherheit Mehr als 100 neue Polizisten Im Polizeipräsidium Oberpfalz haben 113 Kollegen ihren Dienst angetreten. Die meisten waren zuvor über ganz Bayern verteilt.

Da braucht es in Corona-Zeiten viel Platz für die Begrüßung von mehr als 100 neuen Kollegen. Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz

Schwandorf.113 neue Polizei-Mitarbeiter, die überwiegend seit dem 1. September Dienst beim Polizeipräsidium Oberpfalz leisten, begrüßte am Donnerstag Polizeipräsident Norbert Zink im Gemeinsamen Zentrum für grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Tschechischen Polizei in Schwandorf. Aufgrund der großen Anzahl der Neuzugänge und der anhaltenden Situation hinsichtlich Covid-19 wurden die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmals in zwei Gruppen eingeteilt und von Zink in zwei zeitlich getrennten Veranstaltungen in Empfang genommen, so eine Mitteilung der Polizei.

Die „neuen“ Kollegen kommen aus den Präsidien Oberbayern Nord, München, Mittelfranken, Niederbayern sowie dem Bayerischen Landeskriminalamt und der Bayerischen Bereitschaftspolizei in ihre Oberpfälzer Heimat zurück. Zudem wurden seit März 18 neue Arbeitnehmer/-innen im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz eingestellt, welche bei den Dienststellen und in verschiedenen Sachgebieten des Polizeipräsidiums eingesetzt sind.Die 31 Frauen und 82 Männer leisten nun in verschiedenen Funktionen bei den oberpfälzischen Inspektionen der Schutz- und Kriminalpolizei sowie den Sachgebieten Dienst.