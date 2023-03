Energie Mehr als 130 Module aus Solarpark in Oberfranken gestohlen

Bisher unbekannte Diebe haben mehr als 130 Solarmodule in Oberfranken gestohlen. Der Betreiber eines Solarparks bei Hirschaid (Landkreis Bamberg) hatte am Montag das Fehlen der Teile bemerkt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Täter im Zeitraum von Freitag bis Montag Zutritt zur Anlage verschafft haben. Der Wert der Solarmodule liegt nach Polizeiangaben bei einer Summe im unteren fünfstelligen Bereich.

dpa