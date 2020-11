Anzeige

Kirche Mehr als 16 Millionen Euro für Altes Rathaus und Kirche Mit 16,67 Millionen Euro wird der Bund die Sanierung des Alten Rathauses und der Kirche St.

Bamberg.Getreu in Bamberg fördern. Das teilte der Abgeordnete Andreas Schwarz am Donnerstag aus dem Haushaltsausschuss im Bundestag mit. Das Alte Rathaus gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe der Altstadt, die Kirche zählt zu den bedeutendsten barocken Sakralbauten in Bayern.

Der Bund schießt den Angaben nach mehr als acht Millionen Euro für das Alte Rathaus zu, das zusammen mit der Oberen Brücke saniert werden soll. Das Geld werde in ein Heizsystem, in die Ausstattung für ein Ausstellungskonzept, in die Renovierung der Fassade und in Putz- und Malerarbeiten investiert. Außerdem übernehme der Bund 7,9 Millionen Euro für die Sanierung der Kirche St. Getreu, die wegen großer Schäden seit März 2015 geschlossen ist.