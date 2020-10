Wissenschaft Mehr als 3000 neue fossile Fundstücke in Allgäuer Tongrube

Lange verzögerten Vertragsverhandlungen, Corona und das Wetter weitere Grabungen am Fundort des Menschenaffen „Udo“. Jetzt gehen die Arbeiten in der Tongrube „Hammerschmiede“ in die Winterpause - und die Forschungsleiterin macht Hoffnung auf weitere „Überraschungen“.