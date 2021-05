Anzeige

Kommunen Mehr als 40 Prozent im Kreis Hof haben erste Corona-Impfung Der Landkreis Hof hat eine Corona-Impfquote von mehr als 40 Prozent erreicht.

Spritze mit Comirnaty-Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer auf. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Hof.Der Anteil der mindestens einmal geimpften Menschen an der Gesamtbevölkerung lag zuletzt bei 43,59 Prozent, wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte. Eine ähnliche hohe Impfquote weist die Dreiflüssestadt Passau auf. Dort lag der Anteil der Erstimpfungen am Mittwoch bei 46,21 Prozent der Bevölkerung, wie die Stadt mitteilte. Wie auch der Landkreis Hof gehörte die Grenzstadt in Niederbayern zeitweise zu den Regionen mit den höchsten Corona-Neuinfektionen im Land.

Mit Blick auf ganz Bayern lag die Impfquote am Mittwoch nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 30,0 Prozent. Über einen vollständigen Impfschutz verfügen bislang 7,8 Prozent der Menschen im Freistaat.

