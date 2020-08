Anzeige

Neuinfektionen Mehr als 400 positive Befunde an A3 An der Raststätte Donautal-Ost bei Passau ist ein Corona-Testzentrum. Rund 17.000 Proben wurden bisher analysiert.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Mitarbeiter hält in einem Abstrichzentrum einen Coronatest-Abstrich in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Passau.Mehr als 400 Corona-Tests an der Autobahn 3 bei Passau sind bisher positiv ausgefallen. Bei knapp 17.000 analysierten Proben am Testzentrum an der Raststätte Donautal-Ost entspreche das einer Quote von 2,4 Prozent, teilte das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Dienstag in Passau mit.

Damit liegt der Anteil positiver Befunde dort deutlich höher als der Durchschnitt an den bayerischen Testzentren für Reiserückkehrer an Flughäfen (ein Prozent) sowie Bahnhöfen und weiteren Autobahnraststätten (1,5 Prozent). Zunächst hatte der Bayerische Rundfunk (BR24) berichtet.

Angaben darüber, woher die positiv getesteten Reisenden hauptsächlich kamen, lasse die momentane Auswertung aber nicht zu, teilte das LGL mit.

Weitere interessante News und Artikel aus Bayern finden Sie hier.