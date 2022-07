Kultur Mehr als 400.000 Besucher beim Donaufest: Und Flaggendiebe

Rund 405.000 Menschen haben das Internationale Donaufest in Ulm und Neu-Ulm in den vergangenen zehn Tagen besucht. Auf beiden Seiten des Ufers waren Kunstausstellungen, Musikvorführungen und Diskussionsrunden geboten. Zudem wurden typische Speisen aus den zehn Ländern entlang der Donau angeboten. 363 Künstler und Künstlerinnen waren nach Angaben des Donaubüros vom Sonntag aktiv an dem Fest beteiligt. 9000 Würstchen seien allein am Stand von „Ulmer Land“ gebraten worden.

dpa