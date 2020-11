Anzeige

Kriminalität Mehr als 60 000 Euro Schaden bei Sprengung von Geldautomat Mitten in der Nacht explodiert ein Geldautomat. Kurze Zeit später rasen die mutmaßlichen Täter davon. Am Tatort bleibt nur ein Haufen Schrott zurück.

Polizisten stehen an einem gesprengten Geldautomat, der in einem Container untergebracht war. Foto: Benjamin Liss/dpa

Sulzberg.Im Allgäu haben mehrere unbekannte Männer am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Das Gerät war in Sulzberg (Landkreis Oberallgäu) in einem Container montiert, der durch die Wucht der Detonation völlig demoliert wurde. Allein durch die Zerstörung des Containers sei ein Sachschaden von 60 000 Euro entstanden, sagte eine Polizeisprecherin. Wie viel Geld die Täter erbeutet haben, war zunächst noch unklar.

Eine Anwohnerin hatte gegen 2.40 Uhr den Knall gehört und die Polizei gerufen. Nach Zeugenaussagen waren nach der Explosion drei bis vier Täter in einem Auto davongerast. Die Männer sollen sich in einer noch nicht identifizierten ausländischen Sprache unterhalten haben. Die Polizei glaubt, dass die Automatensprenger dann über die Autobahn geflüchtet sind.

Welcher Sprengstoff verwendet wurde, war zunächst ebenfalls noch unklar. Experten des Bayerischen Landeskriminalamtes unterstützten vor Ort die Ermittler der Kripo aus Kempten. Es soll nun auch geklärt werden, ob die Männer bereits für andere Automatensprengungen verantwortlich sind.