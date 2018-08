Tiere Mehr als 95 000 Wildschweine erlegt Die Jäger im Freistaat haben so viele Wildschweine wie nie zuvor geschossen, teilte das Ministerium am Donnerstag mit.

Merken

Mail an die Redaktion Im Visier der Jäger: ein Wildschwein Foto: Jens Büttner/dpa

München.Mehr als 95 000 Wildschweine haben die bayerischen Jäger in der vergangenen Saison geschossen. Die Jagd auf die Wildschweine trage dazu bei, Wildunfälle auf den Straßen, Schäden an Feldern und Wiesen sowie die Seuchengefahr zu verringern. Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) erklärte, eine zu hohe Population von Wildschweinen könne die Afrikanische Schweinepest aus Osteuropa auch in Bayern verbreiten. „Ein Ausbruch hätte gravierende Folgen für Tiere, Landwirtschaft, Wirtschaft und Jagd.“ Sie forderte deswegen eine intensive Bejagung.

Die zurückliegende Jagdsaison ging von Anfang April 2017 bis Ende März 2018. Seit Dezember erhalten Jäger für jedes erlegte Tier eine Aufwandsentschädigung von 20 Euro. In der Saison 2016/2017 hatten die bayerischen Jäger rund 61 000 Wildschweine erlegt.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.