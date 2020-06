Anzeige

Gesundheit Mehr als eine Million Corona-Tests in Bayern 1 008 475 Tests auf das Coronavirus Sars-CoV-2 sind bislang in Bayern durchgeführt worden.

München.„Mittlerweile können wir mehr als 21 000 Tests pro Tag vornehmen“, teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Samstag in München mit. Die Rachenabstrichtests (PCR-Tests) würden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie von mehr als 50 privaten Laboren analysiert. Die große Testkapazität sei wichtig, um Infektionsketten zu durchbrechen und die Verbreitung des Virus zu bremsen.

Die Staatsregierung hatte am Dienstag beschlossen, ein bayerisches Testkonzept einzuführen, nach dem sich alle Menschen so bald wie möglich auf eine Covid-19-Erkrankung testen lassen können. Konkrete Verdachtsfälle haben Vorrang. Auch freiwillige Tests in Einrichtungen mit gefährdeten Personengruppen in Pflege- und Altenheimen, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und in der ambulanten Eingliederungshilfe sowie Krankenhäusern sollen ausgebaut werden. Gleiches gelte zum Beispiel für Lehrer und Erziehern.

„Mit unserem Testkonzept, den allgemein geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sowie der neuen Corona-Warn-App des Bundes haben wir starke Instrumente geschaffen, um die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen“, sagte Huml. „Daher rufe ich alle Bürgerinnen und Bürger noch einmal auf, auch die neue Warn-App zu nutzen.“ Je mehr Menschen sie herunterladen, desto effektiver könnten alle geschützt werden.