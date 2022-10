Tiere Mehr als Hundert Tiere bei Alpaka-Show Sie sind äußerst flauschig und sorgen bei ihren Betrachtern meist für gute Laune: Rund 160 Alpakas sind an diesem Wochenende bei einer Schau in der Messe in Ulm zu sehen. Bereits am Freitag wurden mehrere der kuscheligen Tiere der Öffentlichkeit vorgestellt.

Mail an die Redaktion Rund 160 Alpakas aus ganz Deutschland werden sich am Wochenende bei einem Wettbewerb in den Kriterien Körperbau, Faserqualität und Auftreten messen. Foto: Stefan Puchner/Stefan Puchner/dpa

Ulm.Alpakas stammen ursprünglich aus den südamerikanischen Anden. Die meisten von ihnen leben heute in Peru. Bei der Schau lassen sich die Tiere von Kindern wie Erwachsenen aber nicht nur streicheln, sie treten auch in einem Wettbewerb gegeneinander an, wie ein Sprecher des Veranstalters mitteilte. In Kategorien wie Körperbau, Faserqualität und Auftreten wird ein Sieger gekürt.