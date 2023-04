Gesundheit Mehr Atemwegsinfekte zum Jahresstart

Zum Jahresstart hat es in Bayern nach einer Auswertung der Krankenkasse Barmer mehr Atemwegsinfekte als in den Vorjahren gegeben. Im Schnitt waren in den ersten zwölf Wochen des Jahres pro Woche 3,29 Prozent der Versicherten mit Krankengeldanspruch arbeitsunfähig, wie die Barmer am Freitag mitteilte. Das ist der höchste Wert seit mindestens fünf Jahren für diesen Zeitraum.

dpa