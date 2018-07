Metallindustrie

Mehr Azubis in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie

Schulabgänger auf der Suche nach einer Lehrstelle haben in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie gute Chancen. Nach einer Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben rechnen ihre Verbände dieses Jahr mit 15 200 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. „Nach dem Rekordwert von 2017 erreichen wir 2018 nochmals eine kleine Steigerung“, sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Dienstag in München. Dieses Niveau dürfte auch nächstes Jahr gehalten werden.