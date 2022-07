Digitalisierung Mehr Behördengänge online: Landtag beschließt Digitalgesetz

Einen neuen Personalausweis beantragen, Anträge stellen, ein Auto ummelden - derlei Behördengänge sollen in Zukunft überall in Bayern auch digital möglich sein. Das ist ein Ziel des bayerischen Digitalgesetzes, das der Landtag am Mittwoch billigte. Laut Digitalministerium ist es das bundesweit erste seiner Art. Es schaffe rechtliche Rahmenbedingungen, damit Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Organisationen über zukunftsfähige digitale Angebote verfügen und diese sicher nutzen können.

