Bildung Mehr digitale Kompetenz für Lehrer Pädagogen brauchen Medienwissen. Der Lehrermedientag der Mittelbayerischen im November fördert den Austausch.

Von Andrea Jakob

Mail an die Redaktion Im November informierten sich knapp 60 Lehrer im Medienhaus. Foto: Unrecht

Regensburg.Ständig am Chatten, Posten, Liken oder Surfen: Jugendliche hängen permanent am Smartphone und im Internet. Bis zu drei Stunden täglich sind es laut einer Studie sogar durchschnittlich. Doch welchen Quellen im Netz können sie vertrauen? Welche Fotos und Videos sind privat und sollten es auch bleiben? Welche Rolle spielen Influencer, denen auf Instagram oder YouTube Tausende folgen?

Orientierung im Mediendschungel

Die digitale Medienwelt stellt neue Herausforderungen – und die Frage, wie Kinder und Jugendliche auf diese vorbereitet werden. Vor dem Hintergrund der raschen technischen Veränderungen wird Medienwissen für Lehrer immer wichtiger. Der Lehrermedientag, der am 21. November zum zweiten Mal in Regensburg stattfindet, setzt hier an. Im Kern der Veranstaltung steht die Frage: Wie können Lehrer ihre Klassen sicher durch den Mediendschungel führen? Dazu suchen Redakteure der Mittelbayerischen den Austausch mit den Lehrkräften. Sie erklären, wie die Digitalisierung die Redaktionsarbeit verändert. Neue Muster der Mediennutzung krempeln auch die Arbeitsabläufe im Alltag eines Medienhauses um. In einer Podiumsdiskussion zum Thema „Cybermobbing und Hate Speech“ wird unter anderem Social-Media-Experte Mathias Wagner seine Erfahrungen weitergeben.

Anmeldung für den Lehrermedientag Termin: Der Lehrermedientag findet am 21. November von 9 bis 14 Uhr in den Räumen des Pindl-Gymnasiums in Regensburg statt.

Thema: Die Veranstaltung geht auf die Rolle der Medien und Digitalisierung in Gesellschaft und Schule ein.

Anmeldung: Die Schulbehörden erkennen die Aktion als offizielle Fortbildung an. Die Anmeldung erfolgt über das FIBS. Infos gibt es unter: www.lehrermedientag.de

Die teilnehmenden Lehrkräfte können außerdem aus drei Workshops wählen. Jakob Müller, stellvertretender Schulleiter der Privaten Realschule Pindl, wird in seiner Einheit über den Unterricht mit dem Tablet sprechen. Polizeihauptmeisterin Sarah Kraus gibt im zweiten Workshop einen Einblick in die polizeiliche Präventionsarbeit im Netz. Unter anderem erklärt sie, welche Folgen die Veröffentlichung von Bildern und Daten im Internet haben kann. Mit der Digitalisierung sind auch neue Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Welche Impulse der Kreativprozess Design Thinking bieten kann, darüber wird Isabella Hastreiter, Innovationscoach an der OTH Regensburg, in ihrem Workshop aufklären. Abgerundet wird das Programm von André Sterner. Der Gedächtnistrainer schlägt die Brücke zwischen analoger und digitaler Welt und erklärt, wie wir Wichtiges trotz Google und Wikipedia im Kopf behalten.

Im November 2017 fand der Lehrermedientag zum ersten Mal statt. Rund 60 Lehrer informierten sich im Medienhaus über die Themen Social Media, Fake News und Glaubwürdigkeit. Der Lehrermedientag fand zeitgleich an 12 Standorten in Bayern statt.

Gemeinsame Aktion der Tageszeitungen

In diesem Jahr findet der Lehrermedientag am unterrichtsfreien Buß- und Bettag in den Räumen des Privat-Gymnasiums Pindl in Regensburg statt. Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an Lehrer aller Schularten und wird als offizielle Fortbildung anerkannt. Der Lehrermedientag ist eine gemeinsame Aktion der bayerischen Tageszeitungen unter der Schirmherrschaft von Kultusminister Bernd Sibler. 2017 nahmen bayernweit 1200 Lehrer teil.

