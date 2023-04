Migration Mehr Einbürgerungen in Bayern: Besonders viele Syrer

28 336 Menschen aus dem Ausland haben im vergangenen Jahr in Bayern die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Damit seien die Einbürgerungen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 22 Prozent gestiegen, teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in Fürth mit. Dabei hat sich die Zahl der eingebürgerten Menschen aus Syrien nach Angaben des Landesamtes für Statistik innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Mit rund 5800 Personen stellten sie unter den Eingebürgerten 2022 erstmals die größte Gruppe.

dpa