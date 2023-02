Naturschutz Mehr Gämsen in den Alpen gezählt

In den bayerischen Alpen steigt die Zahl der Gämsen. Das geht aus einem Monitoringprojekt der Bayerischen Staatsforsten hervor. Nach einer Pilotzählung im Jahr 2020 mit 1654 Gämsen seien 2021 1873 Tiere und im Vorjahr 2060 Exemplare gezählt worden. Mit einer aussagekräftigen Interpretation des Monitorings rechnet die Behörde im Jahr 2025. Die bisherigen Ergebnisse legten aber den Schluss nahe, dass sich die Bestände keineswegs negativ entwickelten, hieß es in einer Mitteilung am Freitag.

dpa