Polizei Mehr Gewalt gegen Oberpfälzer Polizei Im Jahr 2020 erlebten Polizeibeamte aus der Oberpfalz mehr Gewalt, als zuvor. Trotz der Corona-Beschränkungen.

Mail an die Redaktion Die Aggressivität gegenüber Polizeibeamten hat im Jahr 2020 zugenommen. Foto: Rolf Vennenbernd/picture alliance / dpa

Regensburg.In der Oberpfalz sei es im Jahr 2020 insgesamt 643 Mal zu Gewalt gegen Polizeibeamte, teilt das Polizeipräsidium Oberpfalz in einer Presseerklärung mit. Im Vergleich zum Vorjahr handele es sich dabei um einen Anstieg um knapp 10 Prozent. Darunter fielen Delikte wie Beleidigung, Bedrohung, Gefährliche Körperverletzung, Tätlicher Angriff bis hin zu versuchter Mord und versuchter Totschlag. Die Oberpfalz liege im bayernweiten Vergleich damit zwar noch ganz hinten, Polizeipräsident Norbert Zink sei damit allerdings nicht zufrieden.

Zink sagt: „Wir werden alles tun, damit unsere Beamtinnen und Beamten noch besser vor Anfeindungen und Angriffen geschützt werden! Gewalt gegen die Oberpfälzer Polizei wird in keinster Weise geduldet!“ Die Taten gingen von passiver Verweigerung, schlagen, treten, bis hin zu beißen. Außerdem seien die Beamtinnen und Beamten in mehr als 50 Fällen bespuckt worden.

Besorgniserregend sei die Zunahme von gefährlicher Körperverletzung und Widerstand. In zwei Fällen seien Strafverfahren wegen versuchter Tötung eingeleitet worden. In mehr als 40 Fällen hätten die Täter Wurfgegenstände, Pyrotechnik bis hin zu scharfen Schusswaffen oder Fahrzeuge dabeigehabt, verwendet, oder mit der Verwendung gedroht.

Ein Beispiel

Dass Täter gerade auch in Hinblick auf die Einhaltung der Corona-Beschränkungen nicht vor Angriffen gegen die Polizisten zurückschreckten, zeige folgender Fall:

Im April 2020 kontrollierten zwei Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Waldnaab in Floß einen 23-jährigen Autofahrer aus Weiden i.d.OPf. Die Polizisten vermuteten, dass der Mann gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen könnte. Er konnte keinen triftigen Grund für seinen Aufenthalt im Freien nennen. Außerdem habe er gesagt, er wolle gegen einen Baum fahren und sich so umbringen.

80 Meter weit geschleift

Die Polizisten versuchten daraufhin, den Schlüssel des Autos zu ziehen. Allerdings gab der junge Mann Gas und schleifte den Beamten etwa 80 Meter weit mit, bis der Beamte aus dem Fahrzeug fiel und mit Verletzungen an Gesicht und Oberkörper liegen blieb. Der Polizist wurde ins Krankenhaus gebracht und fiel über fünf Wochen lang aus. Der Fahrer wurde festgenommen. Er erhielt vom Amtsgericht Weiden ein Jahr Haft und drei Jahre Bewährungszeit. Außerdem zwei Jahre Entzug des Führerscheins und 150 Arbeitsstunden.

Immer mehr Verfahren würden in Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften priorisiert bearbeitet werden. Damit wolle man die Täter schnell bestrafen und zeigen, dass die Beamten schnell unterstützt werden. Außerdem wolle man alle Bemühungen fortsetzen, um Polizeibeamte bestmöglich zu schützen und Angriffe zu reduzieren.