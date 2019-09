Verkehr Mehr Güter auf bayerischen Wasserstraßen In den bayerischen Häfen am Main und an der Donau wurden im ersten Halbjahr mehr Güter umgeschlagen als im Vorjahreszeitraum.

Mail an die Redaktion In den bayerischen Häfen - im Bild der Bayernhafen Regensburg - war in diesem Jahr mehr los, als im gleichen Zeitraum 2018. Foto: Bayernhafen

Fürth.Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Fürth mitteilte, wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 3,7 Millionen Tonnen transportiert. Das entspricht einer Steigerung um 15 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018.

Insbesondere auf dem Main waren deutlich mehr Schiffe unterwegs. Auf den Wasserwegen im Freistaat würden hauptsächlich Erze, Steine und Erden sowie land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse transportiert. Davon werden rund 60 Prozent an den Häfen ausgeladen und etwa 40 Prozent eingeladen.

