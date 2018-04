Kriminalität

Mehr Häftlinge machen Ausbildung im Gefängnis

Schreiner, Maler oder Maurer: Mehr als 5100 Gefangene haben im vergangenen Jahr an einer Ausbildungsmaßnahme im bayerischen Justizvollzug teilgenommen. Das waren mehr als 400 Gefangene mehr als im Vorjahr, wie Justizminister Winfried Bausback (CSU) am Sonntag mitteilte. Mit einer Ausbildung hätten die Häftlinge die Chance, nach der Entlassung auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und in ein straffreies Leben zurückzufinden.