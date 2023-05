Verstärkter Polizeieinsatz Mehr Kontrollen von Lastwagen und Bussen

Die Polizei in Bayern verstärkt ihre Kontrollen von Lastwagen und Bussen. Vom 8. bis 14. Mai schließt sie sich einer Aktion des europäischen Verkehrspolizei-Netzwerkes „Roadpol“ an, wie das Innenministerium am Montag mitteilte.

dpa