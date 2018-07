Soziales

Mehr Menschen im Freistaat auf Sozialhilfe angewiesen

Die Zahl der Menschen, die in Bayern auf Sozialhilfe angewiesen sind, ist gestiegen. Ende 2017 bekamen etwa 49 000 Menschen Hilfe zum Lebensunterhalt, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Fürth mitteilte. Das entspricht einem Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.