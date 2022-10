Ansbach Mehr neue Sänger beim Windsbacher Knabenchor

Nach zwei schwierigen Pandemie-Jahren blickt der traditionsreiche Windsbacher Knabenchor optimistisch in die Zukunft. „Wir hoffen, dass wir das Corona-Tal durchschritten haben“, sagte am Sonntag der neue Chorleiter Ludwig Böhme, der am Vortag ins Amt eingeführt wurde. 15 Schüler kamen in diesem Schuljahr neu dazu - mehr als im vergangenen Jahr. Insgesamt hat das 1946 gegründete Ensemble, das auch über ein Internat verfügt, nun 125 kleine und große Sänger.

dpa