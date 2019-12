Verkehr Mehr Passagierschiffe auf der Donau In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Personenschiffe fast verdoppelt, die der Frachtschiffe fast halbiert.

Mail an die Redaktion Passagierschiffe liegen am Ufer der Donau. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Passau.Auf der Donau bei Passau waren heuer achtmal so viele Personenschiffe unterwegs wie vor 30 Jahren. Das meldete der Bayerische Rundfunk am Montag unter Berufung auf Zahlen des Wasser- und Schifffahrtsamts Donau in Nürnberg. Seit der Inbetriebnahme des Main-Donau-Kanals 1992 fahren auch Rhein-Schiffe auf der Donau.

Meldete die Schleuse Passau-Kachlet im Jahr 1990 noch 3866 Frachtschiffe und 205 Personenschiffe, waren es im laufenden Jahr bislang 3907 Fracht- und 1651 Personenschiffe. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Zahl der Personenschiffe fast verdoppelt, die der Frachtschiffe fast halbiert. Das Amt erkläre das auch mit der starken Zunahme von besonders großen Güterschiffen mit bis zu 2500 Tonnen Tragfähigkeit, berichtete der Bayerische Rundfunk.

