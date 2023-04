Innenminister Mehr Polizeipräsenz in Zügen nach Start des 49-Euro-Tickets

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat sich im Blick auf die voraussichtlich steigenden Passagierzahlen nach dem Start des 49-Euro-Tickets für mehr Polizei in Zügen ausgesprochen. „Aus meiner Sicht ist deutlich mehr sichtbare Präsenz der Bundespolizei in Zügen und an den Bahnhöfen erforderlich“, sagte der CSU-Politiker dem „Münchner Merkur“ und der „tz“.

dpa