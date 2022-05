Statistik Mehr Unfälle durch Alkohol und Drogen auf Bayerns Straßen

In Bayern hat es im vergangenen Jahr wieder mehr Unfälle durch alkoholisierte Fahrer gegeben. Die Zahl der Alkoholunfälle sei 2021 um 1,5 Prozent auf 4528 gestiegen, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in München anlässlich des bundesweiten Aktionstags „Fahrtüchtigkeit im Blick“ mit. Dabei seien 29 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt hatte es in Bayern im Jahresverlauf 359.002 Verkehrsunfälle gegeben.

dpa