Tagung Mehr vernachlässigte Kinder Experten tagen zum Thema Kindswohl: Noch gibt es keine Zahlen aus dem Corona-Jahr, aber die Fachstellen sind alarmiert.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Nach Monaten in der Isolation rechnen Experten mit einem Anstieg der Fälle von Kindswohlgefährdung. Foto: Patrick Pleul/picture alliance / dpa

Cham.Homeschooling, Kita-Schließungen, Isolation: Wie sich die Pandemie auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auswirkt, ist bislang nur an einigen wenigen Parametern messbar. Junge Menschen sind stark seelisch belastet, psychische Erkrankungen nehmen zu. Wenig wissen die Experten derzeit darüber, wie es den Kindern in ihren Familien selbst ergeht. Britta Ortwein-Feiler, Leiterin der Beratungsstelle der Katholischen Jugendfürsorge für Kinder, Jugendliche und Eltern in Cham, erwartet wie ihre Kollegen einen Anstieg bei den sogenannten Kindswohlgefährdungen, sobald die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zurückgefahren werden. Im Juni widmet sich eine Fachtagung dem Thema.

Frühwarnsystem fehlt

„Die Frühwarnsysteme in Kindergärten und Schulen fehlen“, sagt Ortwein-Feiler. Jene Einrichtungen, wo Lehrkräfte, Erzieher oder Schulpsychologen Veränderungen bei Kindern frühzeitig wahrnehmen und ihre Beobachtungen weitergeben, sind Corona-bedingt im Krisenmodus. „Aber wenn alles wieder normal läuft, werden viel mehr Meldungen bei uns eintreffen“, warnt die Erziehungswissenschaftlerin. Denn die Belastungen hätten sich in jenen Familien, die bereits Risikofaktoren haben, potenziert. „Wenn zu engen Wohnverhältnissen, zu einer angespannten finanziellen Lage oder einem Haushalt mit vielen Kindern ein Thema wie Homeschooling dazu kommt, dann führt das auf Dauer zu einer Überforderung.“ Ortwein-Feiler spricht von einem täglichen Kampf und von einem „exponentiellen Wachstum der Belastungen“, an deren Ende im schlimmsten Fall eine Vernachlässigung der Kinder bis hin zu Misshandlungen und Gewaltausbrüchen stehen könnten.

Darüber werden sich Experten aus den Fachbereichen der Jugendhilfe, medizinischer Einrichtungen und der Familiengerichte auch im Rahmen einer Tagung am 9. Juni austauschen. Ortwein-Feiler hat sie unter dem Dach der Diözesen Regensburg und Passau unter dem Motto „Ich bin auch dabei! Kinder schützen – das ist unsere gemeinsame Überzeugung“ als Hybrid-Veranstaltung organisiert. Während die Teilnehmer den Stream verfolgen, soll die Podiumsdiskussion im Rahmen einer „echten“ Zusammenkunft im Berufsbildungswerk in Abensberg stattfinden. „Sofern es die Inzidenz zulässt“, schränkt Ortwein-Feiler ein.

Best Practice Beispiele

Neben zwei Impulsvorträgen von Isabella Gold, vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales sowie Prof. Dr. Ute Ziegenhain vom Universitätsklinikum Ulm wird es auch eine Podiumsdiskussion zu Best-Practice-Beispielen geben, an der Fachärzte, Fachberater, ein Familienrichter und ein Jugendamtsvertreter teilnehmen. Ziel sei es, so Ortwein-Feiler, die Stellen, die zum Wohle der Kinder zusammenarbeiten, noch besser und effektiver zu vernetzen. Die Veranstaltung richtet sich an das Fachpersonal in den verschiedenen Bereichen der Jugendhilfe sowie der medizinischen Versorgung. Das Interesse sei groß, bestätigt die Organisatorin.