Natur

Mehr Waldgenetik für Bayern

Forscher im Freistaat wollen sich noch stärker mit dem Thema Waldgenetik beschäftigen. Das Amt für Forstliche Saat- und Pflanzenzucht (ASP) wird deshalb in das Bayerische Amt für Waldgenetik (AWG) umbenannt und bekommt neue Schwerpunkte. Das kündigte Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) am Montag bei einem Besuch der Einrichtung im oberbayerischen Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) an. Verlässliche Aussagen darüber, welche Baumarten auf welchen Standorten am besten wachsen, seien in Zeiten des Klimawandels von unschätzbarem Wert für den Fortbestand stabiler Wälder, erklärte Kaniber. In den kommenden Jahren sind zudem neue Gebäude sowie die Modernisierung des bisherigen Amtsgebäudes geplant.