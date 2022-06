Bildung Mehr zulassungsbeschränkte Studiengänge an Hochschulen

Studienanfänger in Bayern müssen zum Start des Wintersemesters eher mit Zulassungsbeschränkungen rechnen. Der Anteil an Studiengängen mit Numerus Clausus (NC) steigt zum Wintersemester 2022/23 im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozentpunkte auf 36,5 Prozent. Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) untersucht die Quoten jedes Jahr und teilte die Ergebnisse am Mittwoch mit.

dpa