Wahl-Reaktionen Mehrere Anzeigen nach Feier für Erdogan in München

Hunderte Menschen haben in München den Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gefeiert. Die Straße um das Siegestor herum musste deswegen am Sonntagabend zeitweise gesperrt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. 200 Menschen hatten sich auf dem Platz vor dem Siegestor versammelt und feierten den Wahlausgang mit schwenkenden Fahnen.

dpa