Demonstrationen Mehrere Bauern-Demos vor Supermarkt-Zentrallagern In der Nacht zum Montag kam es in mehreren Orten Bayerns zu spontanen Demonstrationen von Landwirten.

Merken

Mail an die Redaktion Bauern demonstrieren mit ihren Traktoren in der Innenstadt. Foto: David Young/dpa/Archivbild

München.Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, haben sich in Eching, in Landsberg am Lech, in Gaimersheim und in Straubing insgesamt etwa 220 Traktoren vor den Zentrallagern einer Supermarktkette postiert, um die Zufahrtswege für rein- und rausfahrende Lastwagen zu versperren. Die Proteste verliefen ruhig und wurden gegen zwei Uhr morgens von der Polizei aufgelöst.

Seit Monaten protestieren deutsche Bauern, um unter anderem auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage aufmerksam zu machen. Dafür machen sie auch große Supermärkte verantwortlich.