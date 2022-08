Landkreis Bad Kissingen Mehrere Gebäude brennen in der Röhn

Mehrere Gebäude sind am Mittwochnachmittag in der Rhön in Flammen aufgegangen. Ein Polizeisprecher berichtete von einem Scheunenbrand, der auf mehrere benachbarte Häuser in der Gemeinde Geroda im Landkreis Bad Kissingen übergegriffen war. Über Verletzte lagen der Polizei zunächst keine Angaben vor. Mehrere Feuerwehren aus der Region waren in einem größeren Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

dpa