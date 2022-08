Feuerwehreinsatz Mehrere Häuser in Hof brennen: Vier Hubschrauber im Einsatz

Bei einem Großbrand in Hof haben am Montagabend mehrere Häuser in der Innenstadt gebrannt. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen in einem Anbau in einem Hinterhof ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Es griff auf mehrere anliegende Häuser über, die evakuiert werden mussten. Einige Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

dpa