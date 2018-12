Unfälle Mehrere Kinder bei Schulbus-Unfall verletzt: Lkw-Fahrer tot

Fürstenstein.Bei einem Unfall mit einem Schulbus und einem Lastwagen bei Fürstenstein (Landkreis Passau) in Niederbayern ist der Fahrer des Sattelschleppers ums Leben gekommen. Mehrere Kinder wurden leicht verletzt. Der Busfahrer erlitt bei dem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße 2127 schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Fahrzeuge in einer Kurve frontal zusammengestoßen. Die Unfallursache blieb zunächst unklar. In dem Schulbus saßen laut Polizei zehn Kinder, die vor Ort betreut wurden. Die Straße war am Nachmittag gesperrt.