Unfall Mehrere Laster fahren auf A6 ineinander: Schwerverletzte

Mehrere Lastwagen sind auf der Autobahn 6 zwischen Baden-Württemberg und Bayern ineinander gefahren. Dabei wurden am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Lkw-Fahrer hatte nach einer Baustelle am Kreuz Feuchtwangen den Stop-and-go-Verkehr in Richtung Heilbronn nicht rechtzeitig gesehen und fuhr auf einen anderen Laster auf. Dieser wurde auf zwei weitere Lkw geschoben.

dpa