Unfälle Mehrere Menschen bei Glätte-Unfällen auf A95 verletzt An einigen Orten Bayerns ist der erste Schnee in diesem Herbst gefallen. Auf der Autobahn 95 gab es mehrere Glätte-Unfälle. Auch in den kommenden Tagen könnte es rutschig werden auf Bayerns Straßen.

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen leuchtet. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Wolfratshausen.Bei den ersten Schneefällen in diesem Herbst ist es auf glatten Straßen in Bayern am Mittwochmorgen zu mehreren Unfällen gekommen. Auf der Autobahn 95 krachte es laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Wolfratshausen und Seeshaupt.

Ursache sei nach ersten Erkenntnissen wohl starker Regen gewesen, der auf der kalten Fahrbahn gefroren sei. Es gab mehrere Leichtverletzte. Die Autobahn war ab der Anschlussstelle Wolfratshausen in Richtung Süden zeitweise gesperrt.

In Bad Hindelang im schwäbischen Landkreis Oberallgäu sowie in Bayrischzell im Landkreis Miesbach lag in den Tälern der erste Schnee. Auch für die kommenden Tage warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor glatten Straßen in Teilen Bayerns. Vor allem auf Nebenstrecken und Brücken könne es stellenweise Glätte durch überfrierende Nässe geben.

