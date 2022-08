Feuer Mehrere Scheunen abgebrannt: Hunderttausende Euro Schaden

Mehrere benachbarte Scheunen sind in der Nacht zum Sonntag in Mittelfranken abgebrannt. Verletzte habe es bei dem Feuer in Weigenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) nicht gegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Schaden schätzten die Ermittler auf einen „mittleren sechsstelligen Betrag“. Rund 160 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, um das Feuer an insgesamt fünf Gebäuden zu löschen.

dpa