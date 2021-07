Anzeige

Polizei Mehrere Trunkenheitsfahrten In der Nacht zum Sonntag musste die Polizei in der Oberpfalz mehrere Fahrer wegen Trunkenheit aus dem Verkehr ziehen.

Die Polizei in der Oberpfalz stellte am Wochenende vermehrt Verstöße wegen Trunkenheit im Straßenverkehr fest. Foto: Friso Gentsch/picture alliance/dpa

Oberpfalz.In den Morgenstunden des 18. Juli befuhr ein 23-jähriger Schwandorfer mit seinem blau-schwarzen Pedelec die Gärtnerstraße in Fronberg und sollte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Ansprache der Beamten über die Außenlautsprecher ignorierte der junge Schwandorfer jedoch und versuchte sich über die Tröckelgasse der Kontrolle zu entziehen. Schlussendlich hielt der Fahrradfahrer dann in der Schulstraße freiwillig an. Der Grund für die versuchte Flucht wurde schnell bekannt: ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und der 23-jährige wurde zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus Schwandorf verbracht. Ihn erwartet nun einen Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Nabburg: Betrunkener Radfahrer gestürzt

Ein 38-jähriger Mann ist am frühen Samstagabend mit seinem E-Bike im Gartenhäuslweg gestürzt. Eine Zeugin fand den Verunfallten und verständigte den Rettungsdienst. Die Ursache für den Sturz dürfte seine Alkoholisierung mit über 2 Promille gewesen sein. Er wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Bei dem Fahrradfahrer erfolgte noch eine Blutentnahme, da seine Trunkenheitsfahrt zur Anzeige gebracht wird.

Trunkenheitsfahrt in Falkenberg

Am Samstag, 17. Juli, gegen 13.30 Uhr, wurde auf der Staatstraße 2170, Gemeinde Falkenberg, während einer Verkehrskontrolle bei einem Pkw-Fahrer Alkoholeinfluss festgestellt. Nachdem bei dem 48-Jährigen Fahrer ein Alcomat-Test positiv verlief, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den Mann wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Er muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Alkoholisiert im Straßenverkehr

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagnachmittag in der Alten Nürnberger Straße in Regensburg konnte bei einem aus dem Landkreis Regensburg stammenden Mann festgestellt werden, dass dieser seinen Pkw unter dem Einfluss von Alkohol führte. Die Beamten der Polizeiinspektion Regensburg Nord ermittelten bei dem Fahrzeugführer einen Alkoholwert, welcher im Bereich einer Ordnungswidrigkeit liegt. Der Kontrollierte muss nun mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.

Unfall - Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ereignete sich in Steinweg in Regensburg ein Verkehrsunfall. Der 39-jähriger Unfallverursacher aus dem Stadtgebiet Regensburg stieß mit seinem Pkw gegen ein am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs, welches dann auf das davor geparkte Fahrzeug geschoben wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Wert von 1,2 Promille konnte festgestellt werden. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf knapp 15.000 Euro.

Von der Polizeiinspektion Regensburg Nord wird nun gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs geführt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.