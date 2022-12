Verkehr Mehrere Unfälle wegen Glätte in Bayern

Bei Unfällen wegen Glätte sind zum Wochenanfang in Bayern mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam eine 27-jährige Autofahrerin am Montag in Unterthingau (Landkreis Ostallgäu) in einer Kurve ins Schleudern und prallte mit ihrem Wagen gegen das Auto einer 78-Jährigen. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

dpa