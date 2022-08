Feuerwehreinsatz Mehrere Verletzte bei Brand durch explodierte Gasflasche

Mehrere Verletzte hat es bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neumarkt in der Oberpfalz gegeben. Eine Gasflasche sei nach ersten Einschätzungen in der Nacht auf Freitag auf dem Balkon einer Wohnung explodiert, teilte die Polizei mit. Warum es zur Entzündung gekommen war, blieb zunächst unklar.

dpa